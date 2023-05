Politie controleert snelheid motorrijders op Lekdijk: ‘Toeren, maar niet scheuren’

STREEFKERK • De politie heeft zaterdagmiddag een (snelheids)controle gehouden op de Lekdijk ter hoogte van Bergstoep. De controle was gericht op motorrijders. ‘Door onze polder en over de dijken is het mooi toeren. Met de nadruk op toeren en niet op scheuren’, aldus de wijkagenten.

Bij de snelheidscontrole -met een laser- kwam één overtreding aan het licht. Betrokkene reed 18 km/uur te hard. Daarnaast constateerde de politie eenmaal het rijden zonder rijbewijs en tweemaal het niet kunnen tonen van een rijbewijs.

De controles zullen de komende tijd worden herhaald. Want, laten de wijkagenten weten: ‘De dijken worden door verschillende verkeersdeelnemers gebruikt, zoals wielrenners, e bikers, wandelaars. Met een motorfiets te hard zorgt voor onveilige situaties’.