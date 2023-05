Man aangehouden na brandstichting in woning in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • In de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 mei is in de Saturnusstraat in Nieuw-Lekkerland een huis in brand gestoken.

Dit gebeurde rond 00.30 uur. Buurtbewoners belden 112 en niet veel later arriveerde de brandweer met spoed. In de hal en gang op de begane grond waren vlammen zichtbaar. Er werd opgeschaald naar ‘middelbrand’, waarmee ook brandweer Alblasserdam werd opgeroepen.

De bewoners waren op het moment dat de brand werd gesticht niet thuis. Wel ging men er lange tijd vanuit dat er een hond aanwezig moest zijn in de woning. Het dier is echter, na een uitgebreide zoekactie, niet meer aangetroffen.

Tijdens de brand hield de politie en man staande. Ineens rende deze man weg. Na een korte achtervolging werd de verdachte tegen de grond gewerkt en aangehouden. De politie kreeg hierbij hulp van omstanders. De aangehouden man wordt op dit moment verdacht van brandstichting. Hij is meegenomen naar het politiebureau.

De woning is door de brand zeer ernstig beschadigd geraakt. De bewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis. In het huis van de buren is ook schade ontstaan.