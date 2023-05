Gevonden schedel in Giessenburg blijkt niet menselijk, maar van schaap

di 2 mei 2023, 07:47

GIESSENBURG • De alarmbellen gingen zondag af bij de politie: een wandelaarster had in Giessenburg half verborgen in het hoge gras een schedel en een wervelkolom zien liggen.

Ze belde vervolgens de politie, omdat ze niet wist of de restanten menselijk of dierlijk waren. De wijkagent die poolshoogte op de kade langs de Vliet ging nemen, twijfelde ook even. ‘Alleen een stukje schedel en de oogkas was zichtbaar’, meldt hij via Instagram. ‘Vervolgens heb ik plastic weggooihandschoenen aangetrokken en het even nader bekeken.’

Het nadere onderzoek wees uit dat het een schedel van een schaap was. ‘De schedel en de rest hebben we laten liggen. Moeder Natuur had al haar best gedaan. Het had toch wat geweest als het menselijk was geweest. Dan hadden we er voorlopig nog wel even gestaan.’