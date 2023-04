Ongeluk op A27 bij knooppunt Gorinchem; verkeer vanaf Lexmond in de file

20 minuten geleden

112 211 keer gelezen

GORINCHEM • Op de A27 vond ter hoogte van knooppunt Gorinchem vrijdagmiddag een ongeval plaats.

Dit gebeurde op de rijbanen in de richting van Breda. Het verkeer werd over één rijstrook geleid. Er moesten onder meer bergingswerkzaamheden uitgevoerd worden. Bij Lexmond kwamen de bestuurders al in de file terecht.