Grote brand aan de Energieweg in Meerkerk

wo 19 apr. 2023, 16:25

MEERKERK - Op het terrein van een bedrijf aan de Energieweg in Meerkerk is woensdagmiddag 19 april 2023 een grote brand ontstaan. Het vuur ontstond rond 15.15 uur bij een grote partytent.

Omdat de vlammen al snel dreigden over te slaan naar een nabijgelegen loods, werd door de brandweer al snel opgeschaald naar het sein ‘grote brand’. De naastgelegen loods liep door de felle brand ook forse schade op. De brandweer had het vuur snel onder controle. Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden heeft zich ter plekje laten bijpraten over de brand. Ook sprak hij met de gedupeerde ondernemers. Hij spreekt op Twitter van een adequaat optreden van de brandweer, waardoor de schade is te overzien. Hoe de brand is ontstaan, is onbekend.

Brand op de Energieweg in Meerkerk. Adequaat optreden van aanwezigen en brandweer Meerkerk, Lexmond en @BrandweerLDM hebben erger voorkomen. Bedrijfshal behouden, schade is te overzien. Dank allemaal! @vrutrecht https://t.co/fTn473Nx8H pic.twitter.com/4haCyUg5li — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) April 19, 2023

Bron: RV Multimedia