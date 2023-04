Vlammen en veel rook bij schoorsteenbrand in Giessenburg

di 18 apr. 2023, 08:21

112 1.009 keer gelezen

GIESSENBURG • In de schoorsteen van een woning aan de C.M. van Houwelingenweg in Giessenburg is zondagavond 16 april brand ontstaan.

De schoorsteenbrand brak rond 20.00 uur uit. Bij aankomst van de hulpdiensten kwamen er vlammen en veel rook uit de schoorsteen.

De brandweer heeft door te blussen de vlammen gedoofd. Vervolgens werd met hulp van een ladderwagen het schoorsteenkanaal met een ramoneur ontdaan van brandende roetdeeltjes. Daarbij kwam flink wat rook vrij. Na een uur was het incident onder controle.