Politie neemt nepvuurwapen in beslag van 12-jarige jongen uit Groot-Ammers

ma 17 apr. 2023, 11:19

GROOT-AMMERS • De politie heeft zaterdag 15 april een nepvuurwapen in beslag genomen van een twaalfjarige jongen uit Groot-Ammers.

Vrijdag had de politie via social media een foto toegestuurd gekregen, waarop twee jongens met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp stonden te spelen. Na onderzoek kon achterhaald worden wie de jongens waren.

“Het wapen is nagenoeg niet van echt te onderscheiden en is dus gewoon strafbaar volgens de wet wapens en munitie”, meldt de politie. De twaalfjarige jongen heeft een reprimande gekregen. Het is niet toegestaan om met deze dingen over straat te lopen. De vader deed afstand van het nepvuurwapen, dat vernietigd zal worden.