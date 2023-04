Rookschade door brandende pan in woning Bleskensgraaf

1 uur geleden

112 145 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • n een woning aan de Blassekijnstraat in Bleskensgraaf is zondag brand uitgebroken. Er raakte niemand gewond.

Zondagmiddag 9 april is de brandweer even voor half zes opgeroepen omdat in de woning een pan in brand zou staan. De brandweer heeft de brandende pan geblust en de woning geventileerd.

Vanwege de rookontwikkeling in de betreffende woning zijn ook de naastgelegen woningen gecontroleerd.

Door de rook is in de woning schade ontstaan. Bij de brand raakte niemand gewond.

(bron: ZHZ Actueel)