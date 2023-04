Flinke schade bij woningbrand in Oud-Alblas, bewoners ongedeerd

46 minuten geleden

OUD-ALBLAS • In een woning aan de Wilgenlaan in Oud-Alblas is in de nacht van zondag 9 op maandag 10 april brand uitgebroken. De bewoners bleven ongedeerd.

De bewoners roken even voor middernacht een schroeilucht. Niet veel later zagen zij rook. Er kwam onder meer rook via de muren en een plafond in de woning. De brandweer van Alblasserdam kwam met twee tankautospuiten met spoed ter plaatse. Er werd opgeschaald naar ‘middelbrand’. Om de brand goed te kunnen bestrijden, werd een deel van een plafond op de begane grond opengebroken.

Kortsluiting

Het Team Brandonderzoek van de brandweer heeft ter plaatse onderzoek gedaan. Alles wijst erop dat de brand is ontstaan door kortsluiting in een centraaldoos in het plafond.

Hond en kat

De bewoners en de hond en kat die binnen waren zijn ongedeerd gebleven. De stichting Salvage is ingeschakeld om te helpen bij de afhandeling van de ontstane schade. Voor de bewoners is elders onderdak geregeld.