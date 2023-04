Aanhouding in Oud-Alblas na ruzie; recherche doet onderzoek

1 uur geleden

OUD-ALBLAS • De politie heeft maandagavond een 21-jarige man uit Oud-Alblas aangehouden.

Vijf politiewagens kwamen halverwege de avond met spoed naar de Peperstraat in Oud-Alblas in verband met een melding over een ‘huiselijke twist’. Eén twintiger werd aangehouden.

Waar hij precies van wordt verdacht, kan de politie nog niet zeggen, omdat die informatie het onderzoek kan schaden. De recherche doet onderzoek in de zaak.