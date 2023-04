Politie houdt bestuurder zonder rijbewijs in Duitse huurauto aan in Papendrecht

PAPENDRECHT • De politie hield maandagmiddag in Papendrecht een bestuurder aan die rondreed in een auto, terwijl zijn rijbewijs in beslag was genomen.

Dat gebeurde op de carpoolplaats tussen Papendrecht en Oud-Alblas. De bestuurder reed in een Duitse huurauto.