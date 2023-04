Jongeren vernielen bushokje en gooien Dixi om in Groot-Ammers

zo 2 apr. 2023, 23:02

112 331 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Een groep jongeren heeft zaterdagavond rond 22.30 uur een bushokje aan de Gelkenes/Fuutlaan in Groot-Ammers gesloopt.

Alle ruiten van de abri werden vernield. Ook werd er een Dixo omgegooid, die daar stond. Dat meldt de politie op Instagram.

Getuigen mogen in zo’n geval 112 bellen, meldt de politie, want het is een heterdaad.

“Als wijkagent baal ik van dit gedrag. Ik doe hierbij een oproep aan de jeugd om zich normaal te gedragen en niet de spullen van anderen te vernielen. Dit is volslagen onzin en ik heb er geen goed woord voor over”, melden de wijkagenten van Molenlanden op Instagram.