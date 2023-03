Lichaam gevonden in het Merwedekanaal bij Gorinchem

46 minuten geleden

GORINCHEM • In het water van het Merwedekanaal bij Gorinchem is dinsdag 28 maart het stoffelijk overschot van een persoon aangetroffen.

Een passant zag het lichaam rond het middaguur drijven en alarmeerde de hulpdiensten. Ambulances, politie en een traumahelikopter werden opgeroepen maar al snel werd duidelijk dat men voor het slachtoffer niets meer kon betekenen.

Onderzoek

Om wie het gaat en hoe de persoon in het water terecht is gekomen, is nog niet duidelijk. De politie heeft de vindplaats afgezet en het lichaam uit het water gehaald. Forensisch specialisten van de politie zijn inmiddels een onderzoek gestart.

Vermiste matroos

Op de locatie waar het stoffelijk overschot is aangetroffen, werd twee weken geleden gezocht naar een vermiste 30-jarige matroos. Of het aangetroffen lichaam van de vermiste matroos is, is nog onbekend.