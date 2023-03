Automobilist met teveel alcohol op aangehouden in Streefkerk

za 25 mrt. 2023, 09:29

STREEFKERK • In Streefkerk hield de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist aan die met teveel alcohol op toch was gaan rijden.

De hoeveelheid alcohol in zijn bloed was niet groot genoeg om zijn rijbewijs in beslag te nemen. Wel kreeg hij een boete en moet hij verplicht een cursus bij het CBR volgen. De kosten daarvan zijn 1.300 euro.