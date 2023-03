Geen gewonden bij eenzijdig ongeval in Giessenburg

GIESSENBURG • Bij een eenzijdig ongeval op vrijdagavond 17 maart omstreeks 20.25 uur aan de Hoefweg Oost in Giessenburg zijn geen gewonden gevallen.

Een bedrijfswagen was door onbekende oorzaak van de weg geraakt en kwam daarbij bijna in de sloot terecht. Uit voorzorg werden de hulpdiensten met spoed gealarmeerd, waaronder een duikteam en een oppervlaktereddingsteam van de brandweer. Op locatie bleek dat het voertuig net niet in het water was terechtgekomen. De brandweer kon daarop retour.

De bestuurster kwam met de schrik vrij en bleef ongedeerd. Een berger heeft voertuig getakeld.