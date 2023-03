Gewonde na ongeval in Meerkerk

do 16 mrt. 2023, 18:48

MEERKERK • Bij een ongeval op de Zouwendijk in Meerkerk is woensdag 15 maart een persoon gewond geraakt.

Bij het ongeval waren twee voertuigen betrokken. Bij een van de voertuigen brak een wiel af. Diverse hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter uit Amsterdam ingezet. Eén persoon raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerster liet donderdag desgevraagd weten dat het slachtoffer aanspreekbaar was.

De afdeling Forensisch Opsporing Verkeer heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Omstreeks 19:30 uur kon de weg weer worden vrijgegeven.

Bron: 112-Glasstad