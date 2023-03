Woninginbraken in Giessenburg en Groot-Ammers

zo 12 mrt. 2023, 20:31

GIESSENBURG/GROOT-AMMERS • Bij twee woningen in Giessenburg en Groot-Ammers werd in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 maart ingebroken.

Een goed alarm heeft in Groot-Ammers de inbraak deels kunnen voorkomen. Dat alarm zorgde ervoor dat de inbrekers maar heel even binnen hebben kunnen kijken. Hoewel men de stroom in de meterkast had uitgeschakeld functioneerde het alarm gewoon nog.

“Investeer daarom in goed hang en sluitwerk in combinatie met een alarm en camera’s”, meldt de politie op Instagram.

“Wees bovendien alert op auto’s die u niet herkent of op vage figuren die een voorverkenning aan het doen zijn”, vervolgt de politie. Bij twijfel kan altijd 112 gebeld worden.

Het is onduidelijk wat er ontvreemd is bij de woninginbraak in Giessenburg. Daarover schrijft de politie niet in het Instagrambericht.