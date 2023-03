Brandweer rukt met spoed uit voor verschroeide meterkast in Langerak

zo 5 mrt. 2023, 22:18

112 1.027 keer gelezen

LANGERAK • De brandweer is zondagavond 5 maart opgeroepen voor een brand in een meterkast in een gebouw langs de Lekdijk in Langerak.

De brandweer die met spoed ter plaatse kwam, trof in het gebouw, dat gedeeltelijk huis en gedeeltelijk kroeg is, een verschroeide meterkast aan.

Team Brand Onderzoek is samen met Netbeheerder Stedin opgeroepen om de oorzaak van de verschroeide meterkast te achterhalen. De brandweer heeft onder andere de woning geventileerd. Er zijn geen mensen gewond geraakt.