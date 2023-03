• De politie in onderzoek op de locatie van de vindplaats van de baby.

Overleden baby aangetroffen in Lek, tegenover Nieuw-Lekkerland

vr 3 mrt. 2023, 16:59

LEKKERKERK • In het water bij de Schuwacht in Lekkerkerk is vrijdagmiddag een overleden baby aangetroffen.

Dit meldt de politie via Twitter.

Er worden op dit moment geen nadere mededelingen gedaan; de politie doet onderzoek naar de toedracht.

(later meer)