Vandalen gooien hek in de sloot in Groot-Ammers

6 minuten geleden

GROOT-AMMERS • n de omgeving van de Roerdompstraat te Groot Ammers werd maandag een hek in de sloot gegooid.

De politie hoopt op getuigen die hier meer over kunnen vertellen. ‘Iemand moet toch iets gezien hebben’, meldt de wijkagent via Instagram. ‘Dit a-sociale gedrag moet een halt toegeroepen worden. Dit kost de gemeente weer geld.’ Een melding doen kan via 0900-8844.