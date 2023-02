Politie arresteert man die gereanimeerd moet worden op de N214 bij Oud-Alblas

zo 19 feb 2023, 09:43

OUD-ALBLAS • De politie heeft zaterdagavond 18 februari een arrestant gereanimeerd op de N214 bij Oud-Alblas.

De man werd halverwege de avond aangehouden en was volgens de politie agressief en veroorzaakte overlast bij een woning.

Waar de aanhouding precies plaatsvond, is nog niet duidelijk. Mogelijk was het in Groot-Ammers. De man werd in ieder geval in de boeien geslagen en meegenomen. Op de N214 bij Oud-Alblas raakte de arrestant onwel en moest hij uiteindelijk gereanimeerd worden.

Drie politievoertuigen en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse voor hulp. Ook het Mobiel Medisch Team uit Rotterdam werd opgeroepen.

Een woordvoerster van de politie laat weten dat de reanimatie geslaagd is en dat de arrestant naar het ziekenhuis is gebracht voor verdere behandeling.

Waardoor de man onwel raakte, hoe oud hij is en waar hij vandaan komt, is nog onduidelijk. De politie komt op een later moment mogelijk nog met meer informatie.