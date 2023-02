Poging tot inbraak bij juwelier in Groot-Ammers

zo 19 feb 2023, 09:41

GROOT-AMMERS • Bij de juwelier aan de Margrietstraat in Groot-Ammers werd in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 februari een poging tot inbraak gedaan.

Met een hard voorwerp werd geprobeerd om de winkelruit in te slaan. Dit is niet gelukt, blijkt uit een foto die de politie heeft vrijgegeven.

De politie heeft geen verdachten aangehouden en is op zoek naar getuigen. “Als u iets verdachts heeft gezien bel ons op 0900-8844”, meldt de politie. “Als u beelden heeft van bijvoorbeeld uw videodeurbel, neem dan ook contact met ons op. Ook kunt u een melding doen via meld misdaad anoniem via 0800-7000.”