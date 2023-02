Ree aangevallen en zwaar verwond door loslopende hond in de Avelingen

vr 17 feb 2023, 11:28

112 392 keer gelezen

GORINCHEM • Een hond viel woensdag in natuurgebied de Avelingen bij Gorinchem een ree aan en verwondde het dier zwaar.

De hond liep los in een gebied waar dat niet toegestaan is. De ree leefde nog toen de politie ter plaatse kwam. Een jachtopziener verloste het dier uit zijn lijden. ‘Omdat de ingewanden van het dier zichtbaar waren heeft het enorm veel pijn gehad’, meldt de politie via Instagram. ‘Houdt u honden dus aan de lijn als dit op de borden aangegeven staat! Dit is niet voor niets.’