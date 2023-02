Bestuurder met slok teveel op aangehouden in Groot-Ammers; 300 euro boete

vr 17 feb 2023, 07:22

112 531 keer gelezen

GROOT-AMMERS • De politie hield in de nacht van donderdag op vrijdag in Groot-Ammers een automobilist aan die met teveel alcohol op toch achter het stuur was gekropen.

Op het bureau in Bleskensgraaf onderging hij een tweede test. Deze bevestigde de eerdere blaastest en resulteerde in een boete van 300 euro. Wel mag hij zijn rijbewijs houden.