Foto: AS Media

Schoorsteenbrand in Giessenburg snel geblust

7 minuten geleden

112 39 keer gelezen

GIESSENBURG • Dinsdagavond 14 februari rond 20.35 uur was brand ontstaan in een vrijstaande woning aan de Neerpolderseweg in Giessenburg.

De brand bevond zich in de schoorsteen. De brandweer werd met een tankautospuit en een redvoertuig ingezet. Brandweerlieden hebben de brand uitgemaakt en met behulp van de autoladder de schoorsteen geveegd.

De schade aan de woning bleef beperkt.

Bron: AS Media