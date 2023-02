Man raakt met auto te water in Oud-Alblas

29 minuten geleden

OUD-ALBLAS • Een man is maandagochtend 13 februari met zijn auto te water geraakt in Oud-Alblas. Dit gebeurde rond 07.00 uur langs het Oosteinde.

De man raakte in een bocht de macht over het stuur kwijt en belandde in de sloot. De bestuurder bleef ongedeerd; wel liep hij natte schoenen en een natte broek op. Zijn familie kwam droge kleding brengen. Tijdens de berging van het voertuig was de weg volledig afgesloten. De politie begeleidde het verkeer. Rond 08.30 uur werd de weg weer vrijgegeven.