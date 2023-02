Dief botst in Groot-Ammers bewust met auto tegen boom

31 minuten geleden

112 341 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Een autodief heeft zaterdagmiddag het voertuig dat hij probeerde te stelen, bewust in Groot-Ammers tegen een boom aan gebotst.

De politie wilde de auto controleren, omdat er informatie binnen gekomen was dat de auto gestolen zou zijn.

Er volgde een achtervolging, waarbij de bestuurder uiteindelijk crashte tegen een boom. De man had geen rijbewijs en was onder invloed van alcohol. Hij is aangehouden en wordt verhoord.

De eigenaresse van het voertuig meldde later op Instagram dat ze de dief vlak daarvoor aan de telefoon had. “Want hij vroeg mij de melding eraf te halen.” Toen ze dat weigerde deelde hij mee dat hij de auto dan tegen een boom zou rijden.