Brand in sloopwoning aan Bernhardstraat in Groot-Ammers

wo 8 feb 2023, 22:59

112 449 keer gelezen

GROOT-AMMERS • In een sloopwoning aan de Bernhardstraat in Groot-Ammers is woensdagavond 8 februari brand uitgebroken.

Er kwam veel rook uit een schoorsteen en binnen was er sprake van brand.

De brandweer en de politie kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer heeft het vuur gedoofd. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.

Bron: ZHZ Actueel