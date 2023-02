Auto uitgebrand uit in Groot-Ammers, politie vermoedt brandstichting

ma 6 feb 2023, 08:34

GROOT-AMMERS • In de Marijkestraat in Groot-Ammers is zaterdagavond rond kwart voor twaalf een auto uitgebrand.

Het vermoeden bestaat dat de auto mogelijk in brand is gestoken door een aantal jongeren. De forensische opsporing doet onderzoek aan de auto.

De politie roept eventuele getuigen op om contact op te nemen, zodat de dader(s) achterhaald kunnen worden.