Aanhouding in Meerkerk voor weghalen bouwkeet

zo 29 jan 2023, 15:27

112 947 keer gelezen

MEERKERK • De politie heeft zaterdag een persoon aangehouden toen deze in Meerkerk een bouwkeet wilde wegnemen.

De politie kreeg in de avond een melding van een getuige die zag dat de persoon de bouwkeet aan het opladen was. De melder vond dit gezien het tijdstip wel erg vreemd. Toen de politie ter plaatse kwam bleek dat de eigenaar inderdaad geen toestemming had gegeven voor het weghalen van de keet. De persoon is door de agenten aangehouden en mag zich later verantwoorden.

Bron: 112-Glasstad