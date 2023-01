• In Nieuw-Lekkerland vond in de nacht van zondag op maandag een schoorsteenbrand plaats.

Veruit de meeste schoorsteenbranden in Zuid-Holland Zuid vinden plaats in Molenlanden

49 minuten geleden

112 258 keer gelezen

MOLENLANDEN • Veruit de meeste schoorsteenbranden in de regio Zuid-Holland Zuid vinden plaats in de gemeente Molenlanden. Dat meldt de Veiligheidsregio.

Jaarlijks rukt de vrijwillige brandweer in Molenlanden tussen de twintig en dertig keer uit voor een schoorsteenbrand. In Zuid-Holland Zuid gaat het in totaal om zo’n zestig gevallen, dus de Alblasserwaardse gemeente neemt een derde tot een helft voor haar rekening.

Een duidelijke oorzaak kan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid niet geven, vertelt medewerker en vrijwillig brandweerman Ruud Alblas. “We denken dat door de landelijke ligging overlast door houtstook minder een rol speelt en mensen dus eerder een houtkachel nemen.”

Daarnaast kan volgens de Veiligheidsregio het lagere percentage huurhuizen een bijdrage leveren. “We weten het echter niet zeker, terwijl het echt opvallend veel meer is dan in meer verstedelijkte gemeenten.” Vaak loopt het relatief goed af, maar: “Vergis je niet in de impact. De schade loopt bij een schoorsteenbrand al snel in de tienduizenden euro’s.”

Zonder controle

Een concreter antwoord kan Alblas geven op de vraag hoe de schoorsteenbranden ontstaan. Als eerste reden noemt hij de problemen met de constructie van sommige schoorstenen. “Mensen kopen een huis en gaan er dan voetstoots vanuit dat het rookkanaal geschikt is om te stoken. Zonder controle gaan ze dat dan doen. Daarom is het zo belangrijk om een door een deskundige je schoorsteenkanaal aan te laten leggen of te laten controleren. In de praktijk zie ik situaties waarbij het me verbaast dat het zolang goed heeft kunnen gaan.”

Zeker zo belangrijk is een andere vorm van nalatigheid: het niet regelmatig laten vegen van de schoorsteen. “Doe dat minimaal één keer per jaar. Als je vaak stookt zelfs twee keer”, knikt Ruud Alblas. “Anders kan de rookaanslag ophopen in het rookkanaal. Het is vooral het vuile deel van de rook, veroorzaakt door verf of hars, dat aan de binnenkant van de schoorsteen blijft plakken. Daar zit brandbaar materiaal in. Als het warm genoeg wordt, vat dat op een gegeven moment vlam.”

Schoon en droog hout stoken voorkomt dat je schoorsteen snel vervuilt. Ook de manier van aansteken speelt een rol. “Wij raden de Zwitserse methode aan, waarbij je zo snel mogelijk voor veel vuur en warmte zorgt.”

Meer tips: www.brandweer.nl.