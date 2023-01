Gewonde na frontale botsing langs N214 bij Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Twee personenauto’s zijn dinsdagochtend frontaal op elkaar gebotst op de Peilkade, langs de N214 bij Oud-Alblas.

Een oudere vrouw uit Nieuw-Lekkerland had haar tegenligger niet gezien, reed in de binnenbocht teveel op de andere weghelft, waarna een botsing volgde. In de andere auto zaten een vrouw en een kind uit Wijngaarden.

De moeder en zoon uit Wijngaarden bleven ongedeerd. De vrouw uit Nieuw-Lekkerland raakte gewond en is per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De politie heeft geholpen bij de schadeafhandeling. De twee auto’s zijn zwaar beschadigd geraakt en zijn door een bergingsbedrijf van de weg gehaald.