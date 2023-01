Flinke schade bij woningbrand Nieuw-Lekkerland; hulpdiensten schalen op

NIEUW-LEKKERLAND • Een woning aan het Baardmannetje in Nieuw-Lekkerland is in de nacht van zondag op maandag flink beschadigd geraakt door een brand.

Even na half 1 bleek het goed mis te zijn in de woning. Rondom de schoorsteenpijp van een houtkachel was brand ontstaan. Onder meer een deel van het dak en het dakbeschot stond in brand. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en schaalde zo’n 10 minuten na de eerste melding op naar ‘middelbrand’.

De brandweerkorpsen van Alblasserdam en Papendrecht kwamen ook naar Nieuw-Lekkerland om de brand te bestrijden. Met behulp van een hoogwerker heeft de brandweer dakpannen en delen van het dakbeschot weggehaald, om de brand te kunnen blussen.

In de woning is veel roet, rook -en waterschade ontstaan. De stichting Salvage is daarom ingeschakeld om de bewoners, die ongedeerd zijn gebleven, te helpen bij de afhandeling van de schade. De brandweer is ruim drie uur bezig geweest met de bestrijding van de brand.