Automobiliste raakt te water bij Zijdebrug tussen Oud-Alblas en Nieuw-Lekkerland

27 minuten geleden

OUD-ALBLAS • Een vrouw is in de nacht van donderdag op vrijdag met haar auto te water geraakt langs de Zijdeweg tussen Oud-Alblas en Nieuw-Lekkerland.

Dit gebeurde ter hoogte van de Zijdebrug, tijdens een sneeuwbui. In eerste instantie zag alles er zo zorgelijk uit, dat niet alleen de politie en de ambulance werden opgeroepen, maar ook de brandweer en een traumahelikopter.

Eenmaal ter plaatse bleek het letsel erg mee te vallen. Zelfs een controle in het ziekenhuis was niet nodig. De vrouw is door iemand thuisgebracht en heeft het advies gekregen een warme douche te nemen.

Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald en afgevoerd. Rond 00.45 uur werd de weg weer vrijgegeven.