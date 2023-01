Inbrekers actief in Langerak en Goudriaan

37 minuten geleden

112 402 keer gelezen

MOLENLANDEN • Inbrekers waren deze week actief in zowel Langerak als Goudriaan.

In het ene dorp ging het om een poging tot inbraak, waarbij agenten plaatse gingen voor een sporenonderzoek. In het andere dorp werd daadwerkelijk ingebroken in een woning. Ook daar onderzocht de politie de achtergelaten sporen.