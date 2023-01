Omstanders gaan achter winkeldief in Ameide aan; politie houdt hem aan

51 minuten geleden

AMEIDE • De politie hield maandagmiddag in een winkel in Ameide een winkeldief aan.

Uit camerabeelden was gebleken dat de man afgelopen weekend in dezelfde winkel al spullen gestolen had. Maandag kwam de dader terug. Hij werd herkend door personeel en ging er rennend vandoor.

Door scherp optreden van omstanders die er achteraan gingen, kon hij uiteindelijk naar binnen gebracht worden. De agenten hebben hem na toestemming van de Officier van Justitie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Nieuwegein. Het Openbaar Ministerie zal een oordeel over hem vellen.