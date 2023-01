Auto gestolen in Bleskensgraaf

37 minuten geleden

112 235 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Vanuit de Reigerstraat in Bleskensgraaf is in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 januari een witte Volkswagen Golf gestolen.

De auto was voorzien van het kenteken 92-NPN-3. De eigenaar roept op om naar de auto uit te kijken. De zoektocht naar de dader(s) is gestart. Alle tips over de diefstal zijn welkom bij de politie via het nummer 0900-8844. Wie de auto nu ziet rijden, mag direct 112 bellen.