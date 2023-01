update

Uitslaande brand in woning met rieten dak aan Noordzijde in Noordeloos, bewoners in veiligheid

wo 4 jan 2023, 02:35

NOORDELOOS • In de nacht van dinsdag op woensdag is een grote brand ontstaan in een rietgedekte woning aan de Noordzijde in Noordeloos.

De brand brak rond 00:45 uur uit; de eerste melding betrof een schoorsteenbrand. De brandweer besloot al snel op te schalen naar ‘zeer grote brand’, mede vanwege de waterwinning.

Een gespecialiseerd rietendak-team van de brandweer Utrecht is gealarmeerd om mee te helpen met het bestrijden van de brand. De brandweer, die met diverse eenheden aanwezig is, focust zich vooral op het voorkomen van verdere uitbreiding van de brand.

Op dit moment is het nog onbekend hoe de brand is ontstaan. De bewoners hebben zich in veiligheid kunnen brengen.

Rond 02:35 uur was de verwachting dat het blussen nog enkele uren zou duren. De woning kan als verloren worden beschouwd.