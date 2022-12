Nieuw-Lekkerlandse brandweer blust containerbrandje in Streefkerk

za 31 dec 2022, 16:06

STREEFKERK • De Nieuw-Lekkerlandse brandweer is zaterdagavond opgeroepen voor een containerbrand in de Burgemeester Viezeelaan in Streefkerk.

De brandweer, die met gepaste spoed ter plaatse kwam, had het brandje snel onder controle en kon na ongeveer vijftien minuten blussen terug naar de kazerne.

(bron: ZHZ Actueel)