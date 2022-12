REGIO • Na een ongeval ter hoogte van knooppunt Everdingen werd de A27 donderdagochtend enige tijd volledig afgesloten.

Het ongeval gebeurde op de rijbanen richting Utrecht. Er ontstond een file. Verkeer richting Almere en Amersfoort werd omgeleid via Utrecht-West (A2 en A12).

De #A27 richting Utrecht bij knp. Everdingen is weer vrij. De omleiding over de A2 en A12 is dan ook weer ingetrokken. pic.twitter.com/aGlyHbh8K3