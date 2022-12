Vonkenregen op hoogspanningslijnen Nieuw-Lekkerland: ‘Het kan geen kwaad’

NIEUW-LEKKERLAND • Een vonkenregen en geknetter vanaf de hoogspanningslijn boven Planetenlaan in Nieuw-Lekkerland zorgen voor ongeruste reacties van omwonenden. “Het kan geen kwaad”, meldt de brandweer.

Na kort onderzoek van de brandweer en netbeheerder TenneT werd geconcludeerd dat het gaat om een zogenaamd inductie. “Dat is een normaal proces. Op de oostzijde staat geen stroom en omdat op de westzijde wel stroom staat, zoekt hij een ontlading. Het kan geen kwaad,” aldus de officier van dienst van de brandweer.

Behalve de vonkenregen, was er ook meer geluid dan normaal waarneembaar. Dit heeft onder meer te maken met de werkzaamheden die momenteel aan de hoogspanningslijnen worden uitgevoerd. Er hangen extra ‘vanglijnen’. Door de wind is gaan deze vanglijnen zoemen. En omdat de geleiders eruit zijn, klappen de kabels tegen elkaar.

TenneT bevestigt dat het geen kwaad kan en dat de stroomvoorziening niet in gevaar is.

Op de verbinding tussen #Krimpen en #Geertruidenberg zijn we de geleiders aan het vervangen. Er is 1 geleider tijdelijk buiten gebruik waardoor de andere zwaarder wordt belast. Hierdoor treedt inductie op. Dit kan voor vonkjes zorgen, maar is verder ongevaarlijk. 1/2