Alblasserdammer (29) verdacht van betrokkenheid bij vuurwerkongeval in Ridderkerk, waarbij man (24) om het leven komt

zo 18 dec 2022, 20:26

RIDDERKERK/ALBLASSERDAM • Een 29-jarige man uit Alblasserdam is aangehouden voor zijn betrokkenheid bij een vuurwerkongeval in Ridderkerk, waarbij een 24-jarige man om het leven is gekomen. De twee zouden familie van elkaar zijn, meldt het AD. De Alblasserdammer is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft verdachte.

Op de Boerhaavestraat in Ridderkerk raakte zaterdagavond rond 23:45 uur een 24-jarige man ernstig gewond nadat zwaar vuurwerk in zijn gezicht ontplofte. Hij is op straat gereanimeerd en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer alsnog overleden.

Een 29-jarige man uit Alblasserdam is aangehouden voor betrokkenheid. Hij bleek in het bezit van meer (zwaar) vuurwerk. Daarnaast hield de politie een 62-jarige man uit Ridderkerk aan wegens het belemmeren van de hulpverlening. Als familielid van het slachtoffer gedroeg hij zich emotioneel en agressief. Ook de 62-jarige man is na verhoor weer heengezonden.

De impact van het incident is groot op alle betrokkenen. De recherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. Er is al met getuigen gesproken, maar de politie komt graag nog in het bezit van filmpjes die zijn gemaakt van het afsteken van het vuurwerk.