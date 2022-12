Vrachtwagen met pech op A15 bij Gorinchem zorgt voor lange file

GORINCHEM • Een vrachtwagen strandde maandagmiddag met pech op de A15 ter hoogte van Gorinchem.

Dat gebeurde op de rijbanen in de richting van Nijmegen. Het verkeer kon nog maar over één rijbaan verder. Er ontstond daardoor een kilometerslange file; vanaf Sliedrecht was de extra reistijd dertig minuten.