Vuurwerkteam politie Zuid-Holland Zuid neemt bijna 250 kilo vuurwerk in beslag

vr 9 dec 2022, 19:04

112 743 keer gelezen

REGIO • Het vuurwerkteam binnen het district Zuid Holland Zuid deed vrijdag een forse vuurwerkvangst. In totaal werd 248 kilogram aan cakes, vuurpijlen en ratelbanden inbeslaggenomen.

Extra bijzonder in deze casus was het feit dat men naast illegaal vuurwerk ook legaal consumentenvuurwerk voorhanden had. ‘Voor een particulier geldt dat hij of zij niet meer dan 25 kilogram legaal consumenten vuurwerk voorhanden mag hebben’, meldt de politie. ‘Hierbij het verpakkingsmateriaal niet meegerekend.’