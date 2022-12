Weer ‘vuurwerkterreur’ in Langerakse Julianastraat en Wilhelminastraat

LANGERAK • In de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 04:15 uur hebben zich twee vuurwerkexplosies voorgedaan in de Julianastraat en Wilhelminastraat in Langerak. Beide adressen werden al eerder getroffen door ‘vuurwerkterreur’, meldt de politie Lek en Merwede.

De vuurwerkexplosies hebben schade veroorzaakt aan een ruit en aan speelgoed van een vierjarig kind.

De politie is naarstig op zoek naar camerabeelden (van bijvoorbeeld videodeurbellen) van beide incidenten, zodat de daders kunnen worden opgespoord. De politie is bereikbaar via 0900-8844 met referentie 2022378971.