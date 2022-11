Politie: oproep getuigen en camerabeelden zware mishandeling in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De politie zoek getuigen en camerabeelden van de zeer ernstige mishandeling op de Marslaan in Nieuw-Lekkerland op vrijdag 28 oktober.

Daarbij liep een man zware verwondingen op. Hij is zelfs even buiten bewustzijn geweest. De politie is op zoek naar de daders en doet een oproep voor getuigen en camerabeelden. Contact opnemen kan via 0900-8844.

‘Wij nemen deze zaak zeer serieus’, stelt de politie. ‘Dit gedrag accepteren wij niet en al helemaal niet in een dorp als Nieuw-Lekkerland. Help ons om het dorp weer veilig te maken!’

De mishandeling van de man vond plaats nadat hij samen met anderen tegen de dader(s) geklaagd had over vuurwerkoverlast.