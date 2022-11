Politie Molenlanden helpt slachtoffer van huiselijk geweld

MOLENLANDEN • De politie regelde dinsdag voor een slachtoffer van huiselijk geweld in Molenlanden een veilige slaapplek om tot rust te komen.

De vrouw was bij één van de gemeentekantoren aan komen lopen, zeer geëmotioneerd. De politie werd gealarmeerd. Met behulp van een tolk werd de agenten duidelijk dat zij voor de liefde naar Nederland was verhuisd, alleen had haar partner een andere liefde: alcohol.

‘Door de alcohol veranderde hij in een ander persoon’, stelt de politie in een bericht op Instagram. ‘In een persoon die fysiek en geestelijk geweld niet schuwt. Buiten haar partner kent ze verder helemaal niet hier in Nederland. Vandaag was zij zo dapper en moedig om naar het gemeentehuis te huis gaan om hulp te vragen.’

De agenten regelden voor het slachtoffer een veilige slaapplek waar zij tot rust kan komen. Als dank kregen zij een dikke knuffel. ‘Wij wensen haar sterkte en liefde toe.’