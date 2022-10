Man tot bloedens mishandeld na opmerking over vuurwerkoverlast Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Een 33-jarige man uit Nieuw-Lekkerland is vrijdagavond tot bloedens toe mishandeld in de Marslaan in Nieuw-Lekkerland.

In het Lekdorp wordt al langere tijd grote vuurwerkoverlast ervaren. Vrijdagavond werd er opnieuw zwaar vuurwerk afgestoken. Onder meer een bushokje langs de Planetenlaan werd opgeblazen met een cobra. De knal zorgde voor huilende, wakker geschrokken kinderen.

Meerdere buurtbewoners liepen naar buiten en spraken de overlastgevers aan. Een 33-jarige man werd vervolgens, ogenschijnlijk vanuit het niets, hard in zijn gezicht gestompt en geslagen en toen hij op de grond lag, werd hij tegen zijn hoofd geschopt, zo verklaren getuigen. De man raakte buiten bewustzijn.

Ambulancedienst

Alarmnummer 112 werd gebeld en de politie en de ambulancedienst kwamen met spoed ter plaatse. De Nieuw-Lekkerlander kwam na enige tijd wel weer bij, maar bleek fors letsel in zijn gezicht te hebben opgelopen. Hij is daarom per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft in de wijk nog een aantal keer achter de vermoedelijke dadergroep aan gezeten, maar die wist uiteindelijk te ontkomen. Een politiewoordvoerder noemt de mishandeling ‘verschrikkelijk laf’. “We hebben nog niemand aangehouden. We hebben wel met getuigen gesproken en zijn bezig met ons onderzoek.”

Toekijkende vrienden

De politie kan alle hulp bij de opsporing goed gebruiken. Mensen die iets hebben gezien van de vernieling of de mishandeling kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844. Ook tips over de man die sloeg en de toekijkende vrienden zijn via dat telefoonnummer welkom.

De mishandeling vond even voor 21.30 uur plaats.