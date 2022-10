Politie brengt gestolen spullen terug na inbraak in schuur Giessenburg

30 minuten geleden

112 151 keer gelezen

GIESSENBURG • Een inwoner van Giessenburg kreeg donderdag spullen van de politie de spullen terug die uit zijn schuur waren gestolen.

Bij de inbraak in de schuur werden allerlei materialen meegenomen, waaronder een accu boormachine. De benadeelde deed aangifte en de goederen werden geregistreerd. De goederen werden vlakbij weer teruggevonden.

De politie werd gebeld en er kon een match gemaakt worden. De wijkagenten konden zodoende de goederen donderdagavond aan de rechtmatige eigenaar teruggeven.

‘Dus bij diefstal, doe a.u.b. aangifte’, stellen de agenten op Instagram. ‘Je weet nooit of jouw goederen vlakbij of ergens anders worden teruggevonden. En als ze in bezit van een ander worden aangetroffen, kunnen wij misschien weer een inbraak oplossen.’