Conclusie politie: Gouds gezin kwam bij de Lek om door noodlottig ongeval

38 minuten geleden

112 301 keer gelezen

GOUDA • De politie heeft het onderzoek naar het ongeval van vier familieleden dit weekend aan de Lek bij Streefkerk afgerond. Daaruit blijkt dat het gaat om een noodlottig ongeval. Dat heeft de politie woensdag bevestigd.

“Onze conclusie is dat het een noodlottig ongeval is geweest,” zegt een woordvoerder van de politie. De nabestaanden zijn geïnformeerd over de uitkomst. “We kunnen er verder niet veel over zeggen in verband met de privacy van de familie.”

De vier familieleden, een vader (80), moeder (69) en twee dochters (38 en 48), waren dit weekend onderweg van een bruiloft in Rotterdam naar hun huis in Gouda. Waarschijnlijk zijn ze onderweg verdwaald en via de route op de navigatie bij de ponthelling van Streefkerk terechtgekomen. Daar is de auto rechtdoor het water in gereden, waarbij allen uiteindelijk zijn verdronken.

Zondagmiddag zagen mensen vanaf de dijk bij Streefkerk een vrouw in de rivier en aan het begin van de avond werd een tweede lichaam gevonden. Ter hoogte van de pont van Streefkerk naar Bergambacht werd aan het begin van de nacht een auto aangetroffen, met daarin de lichamen van de andere gezinsleden.